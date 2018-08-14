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Стартовало мероприятие «Внимание, дети идут в школу!»

Новости
Стартовало мероприятие «Внимание, дети идут в школу!»


Главная его задача - уберечь детей от неприятностей на дороге.

По информации ГИБДД области, за 7 месяцев текущего года на дорогах региона произошло 185 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. 8 детей погибли, 199 получили ранения.

- Анализ статистических данных позволяет констатировать, что количество дорожных аварий с участием несовершеннолетних растет именно в августе-сентябре, когда дети возвращаются с летнего отдыха, успев отвыкнуть от интенсивного движения транспорта на дорогах, поэтому все внимание сотрудников Госавтоинспекции будет уделено именно детям, - сообщили в ведомстве.

В течение месяца - с 13 августа по 13 сентября - сотрудники ГИБДД проверят предприятия, которые занимаются перевозкой детей, усилят контроль за соблюдением Правил дорожного движения водителями автомашин, в которых находятся дети. Также, личный состав дорожно-патрульной службы будет ориентирован на выявление нарушений среди детей-пешеходов и несовершеннолетних водителей велосипедов, мопедов и мотоциклов.

В образовательных учреждениях пройдет ряд мероприятий, направленных на обучение основам безопасного поведения детей на дорогах. Вблизи образовательных учреждений появятся дополнительные посты ГИБДД. "Все эти меры должны помочь уберечь детей от неприятностей на дороге", - подчеркнули в дорожной полиции.