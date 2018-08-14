Следователи проведут проверку по факту нападения жителя Энгельса на детей
Скандал, причины и обстоятельства которого разбирают правоохранительные органы, произошел в минувшую субботу, 11 августа.
По информации СУ СУР по Саратовской области, в этот день произошел конфликт между несовершеннолетними. В него вмешался отец одного из детей, который применил насилие к предполагаемым обидчикам сына.
Следственными органами был инициирован вопрос о передаче материала проверки по данному факту из органов внутренних дел. "В настоящее время следователями тщательными образом изучаются все обстоятельства произошедшего для дачи правовой оценки действиям мужчины, - пояснили в пресс-службе ведомства. - По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение".