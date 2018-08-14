Через неделю стартует фестиваль «Хвалынские этюды»
Площадками для творчества станут Хвалынский природный заповедник, Набережная реки Волги, городской ландшафт в городах Балаково, Хвалынск и Вольск.
По информации министерства культуры области, в этом году межрегиональный фестиваль творчества «Хвалынские этюды К.С.Петрова - Водкина» будет посвящен 140-летию со дня рождения нашего знаменитого земляка-живописца и 90-летию Хвалынского района.
С 20 по 24 августа пройдет творческая неделя в рамках фестиваля.
Торжественное открытие состоится 20 августа на территории социально-оздоровительного центра «Пещера монаха». С 21 по 24 августа пройдут выездные пленэры в окрестности Хвалынска, Вольска, Балакова. Также запланировано проведение творческих лабораторий и встреч с заслуженными и народными художниками России.
На 21 и 22 августа намечено посещение Национального парка «Хвалынский».
23 и 24 августа пройдет VIII научная конференция, посвященная жизни и творчеству мастера «К.С. Петров-Водкин как интегральный символ в искусстве и социокультурных процессах. История, современность, перспективы».
24 августа будет проведет отбор работ и сформирована итоговая выставка картин художников - участников фестиваля.