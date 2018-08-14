В Саратовском районе на ремонт закроют переезд
Водителей просят выбирать альтернативный маршрут.
По информации пресс-службы ПривЖД, в связи с ремонтными работами с 23:00 15 августа до 04:00 16 августа будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 13 км перегона Примыкание – Багаевка (автодорога Саратов – Красный Текстильщик).
Объезд возможен через переезд на 16 км ст. Багаевка (автодорога Багаевка – Александровка).
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.