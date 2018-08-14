Дети и их родители сняли мультсюжет «Правила поведения на проезжей части»
В детском учебно-техническом оздоровительном центре «Березка» Саратова тренинги по безопасному поведению на дорогах.
Для юных отдыхающих была организована работа интерактивных площадок для пешеходов, пассажиров и велосипедистов, на которых участникам дорожного движения напомнили о возможных опасных ситуациях и правильной модели поведения на дороге. Вместе с детьми был рассмотрен вопрос об использовании световозвращающих элементов в темное время суток, необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Проанализированы ситуации, возникающие при управлении вело- и мототранспортом, а также значение защитной экипировки при управлении двухколесным транспортом.
На площадке «Мультипликация за безопасность на дорогах!», организованной представителями Национальной родительской ассоциации, один из самых активных пап Национальной родительской ассоциации, психолог, руководитель школы безопасности «Стоп угроза» Евгений Щеглов провел для ребят тренинг по ПДД. Затем руководитель Саратовского отделения НРА, педагог-мультипликатор Наталья Кривенцова рассказала участникам мероприятия об основных этапах создания пластилиновой анимации, после чего предложила продумать сюжетную линию по безопасности дорожного движения и вылепить героев будущего мультфильма из пластилина. Вместе с Натальей ребята организовали съемки мультсюжета «Правила поведения на проезжей части». Вот что в результате получилось у ребят: https://youtu.be/XpIBQNBTLwc
Сотрудники ГИБДД и родители уверены, что на таких встречах дети не только получают массу позитива, но и с пользой проводят время, приобретая новые знания о безопасном поведении на проезжей части.
На 10 августа запланирован аналогичный выезд в ДОЛ «Азимут» Энгельсского района и съемки нового мультсюжета по ПДД.