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Пользователи холодной воды в августе получат новые платежки

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Государственная жилищная инспекция напоминает, что вступил в силу закон о прямых договорах между жителями многоквартирных домов и ресурсоснабжающими организациями.

У граждан есть возможность заключить договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления и договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с организациями, оказывающими такие услуги. Решение о заключении прямых договоров жильцам нужно принять на общем собрании.

Ресурсоснабжающая организация теперь может одностороннем порядке прекращать договор с управляющей организацией, если УО имеет признанную или подтвержденную вступившим в силу судебным актом задолженность перед РСО в размере двух среднемесячных оплат и более по договору ресурсоснабжения или договору на обращение с отходами.

Обратной силы переход на прямые договоры не имеет.

Жители многоквартирных домов, у которых заключены прямые договоры с ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» и собственники частных домов получат обновленные платежки. Счета за холодное водоснабжение и водоотведение теперь будут выставляться АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК». Квитанции также станут доступны в электронном виде.

Как сообщили в ресурсоснабжающей компании, ООО «КВС» заключило договор с крупнейшим оператором начислений за ЖКУ - АО «Информационно-вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса» (АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»). В связи с этим, изменяются лицевые счета потребителей. Жильцы частных домов могут оплатить услуги за август и сентябрь 2018 года и по существующим, и по вновь присвоенным лицевым счетам.