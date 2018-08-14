Саратовцы приняли участие в форуме «Серебряный возраст»
9 августа 2018 года делегация «серебряных» волонтеров и сотрудников комплексного центра социального обслуживания населения Балаковского района приняла участие в форуме Самарской области «Серебряный возраст», прошедшего под эгидой Года добровольца (волонтера) в России. Участниками и гостями форума стали представители Ульяновской и Саратовской областей, а также нескольких районов Самарской области, которые представили разнообразный опыт работы по организации движения «серебряных» добровольцев на своих территориях.
Представители Саратовской области рассказали коллегам об истории создания волонтерского движения в нашем регионе и поделились опытом разработки и реализации наиболее ярких социальных проектов, таких как «Мастерская Добросеребро», «Поделись сладким настроением», «Растим добро». Особое внимание волонтеры уделили социальному проекту-победителю конкурса благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко «Никогда не поздно играть в куклы». Саратовские «серебряные» волонтеры Галина Косякина и Роза Абушаева представили участникам форума отрывок из кукольного спектакля.
Участники отметили необходимость подобных мероприятий для развития добровольческого движения среди граждан старшего поколения, чтобы иметь возможность обмениваться опытом с коллегами из других регионов, претворять в жизнь наиболее интересные идеи и проекты.