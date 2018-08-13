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Школьники области преодолели маршрут 3 степени сложности по Лаго-Наки

Новости


С 1 по 8 августа 2018 года в Краснодарском крае состоялся Всероссийский слёт юных туристов, посвящённый столетию системы дополнительного образования, под девизом «Краснодарский край – детям России».

Саратовскую область представляла команда Пугачёвского района – победительница 53-го областного слёта юных туристов.

Всего в мерориятии приняли участие около 150 участников из 14 регионов России. Юные туристы со всей России и их педагоги расположились в полевом туристском лагере близ посёлка Гуамка. В течение 8 дней ребята соревновались в туристских дисциплинах и конкурсной программе.

Всероссийский слёт юных туристов в таком формате проводился впервые. Юные туристы преодолели маршрут 3 степени сложности по одному из самых живописнейших плато на территории России – Лаго-Наки. Большая часть плато признана особо охраняемой природной территорией. Маршрут включал в себя также восхождение на гору Оштен (2804 м).

В спортивную программу слёта вошли соревнования по ориентированию, кросс-поход, скалолазание, мультигонка, соревнования по водному туризму. Участникам предстояло продемонстрировать своё туристское мастерство, преодолеть крутые склоны, водные препятствия, заболоченные участки местности, используя специальное туристское снаряжение. Спортивную программу гармонично дополняли конкурсы представления команд, туристских фотографий, видеороликов, туристских узлов, туристских навыков, в которых участники имели возможность проявить свои разнообразные таланты и способности.

По итогам конкурсных соревнований слета участники саратовской команды, Мисюрина Валерия и Шевченко Ксения, заняли 1 и 2 места в личном зачете по ориентированию. В командном зачёте команда прочно расположилась на 4 месте в кросс-походе, ориентировании, мультигонке, представлении команд и конкурсе фотографий. Общекомандный итог слёта не подводился.