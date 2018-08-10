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Стоматология «32 Дент»: как работает метод имплантации «All-on-6»

Новости
Стоматология «32 Дент»: как работает метод имплантации «All-on-6»


Стоматология «32 Дент» предлагает услугу имплантации зубов «All-on-6» или «Все на четырех». Это эффективная и доступная по цене методика восстановления зубов при большом количестве отсутствующих зубных единиц или полной адентии.

В чем суть методики «All-on-6»?

В челюсть ввинчиваются имплантаты в количестве 6 шт., и они равномерно распределяют нагрузку, являются наилучшей опорой для протезной конструкции.

Технология состоит из пяти шагов:

1. Осмотр пациента + диагностика с помощью рентгена, компьютерной томографии.

2. Трехмерное планирование, чтобы пациент мог увидеть, какой результат он получит в финале.

3. Установка шести качественных имплантатов производства Швейцарии, Израиля, США, Кореи и др.

4. Установка временного протеза.

5. Постоянное протезирование.

Всего лишь 5 шагов – и метод «Все на шести» дает шанс любому человеку обрести красивую и здоровую улыбку.

Выгода «All-on-6» очевидна

* Шесть имплантатов внедряются в глубокие слои кости – в большинстве случаев костная пластика (существенно удорожающая процедуру) не нужна.

* С момента обращения в клинику до восстановления улыбки – всего лишь 3 дня.

* Нагрузка допустима уже в первый день после установки имплантатов.

* Эстетика даже с временной протезной конструкцией.

* Новые зубы с гарантией длительного срока эксплуатации – более 10 лет.

* Противопоказания – практически отсутствуют.

Хотите проконсультироваться по поводу реализации метода «All-on-6»?

Запишитесь на бесплатную консультацию в «32 Дент». При вашем положительном решении уже через три дня зубной ряд будет цельным, здоровым и красивым!