Стоматология «32 Дент»: как работает метод имплантации «All-on-6»
Стоматология «32 Дент» предлагает услугу имплантации зубов «All-on-6» или «Все на четырех». Это эффективная и доступная по цене методика восстановления зубов при большом количестве отсутствующих зубных единиц или полной адентии.
В чем суть методики «All-on-6»?
В челюсть ввинчиваются имплантаты в количестве 6 шт., и они равномерно распределяют нагрузку, являются наилучшей опорой для протезной конструкции.
Технология состоит из пяти шагов:
1. Осмотр пациента + диагностика с помощью рентгена, компьютерной томографии.
2. Трехмерное планирование, чтобы пациент мог увидеть, какой результат он получит в финале.
3. Установка шести качественных имплантатов производства Швейцарии, Израиля, США, Кореи и др.
4. Установка временного протеза.
5. Постоянное протезирование.
Всего лишь 5 шагов – и метод «Все на шести» дает шанс любому человеку обрести красивую и здоровую улыбку.
Выгода «All-on-6» очевидна
* Шесть имплантатов внедряются в глубокие слои кости – в большинстве случаев костная пластика (существенно удорожающая процедуру) не нужна.
* С момента обращения в клинику до восстановления улыбки – всего лишь 3 дня.
* Нагрузка допустима уже в первый день после установки имплантатов.
* Эстетика даже с временной протезной конструкцией.
* Новые зубы с гарантией длительного срока эксплуатации – более 10 лет.
* Противопоказания – практически отсутствуют.
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