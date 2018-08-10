ТЮЗы Саратова и Твери проведут обменные гастроли

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По информации министерства культуры области, с 13 по 16 сентября на большой сцене Саратовского ТЮЗа Киселева можно будет увидеть ведущие спектакли репертуара Тверского театра юного зрителя. Откроет гастроли спектакль «Пустота», номинант национальной премии «Золотая маска» в жанре «театральный ситком» по пьесе современного драматурга Максима Черныша. Следом Тверской ТЮЗ приглашает саратовцев на встречу с классической русской литературой и блестящими «Мертвыми душами» Николая Васильевича Гоголя. Спектакль по вечно актуальной «энциклопедии русской жизни» поставлен на основе инсценировки Михаила Булгакова и рекомендован для зрителей старше 14 лет. В завершение гастрольной программы в выходные 15 и 16 сентября самых маленьких зрителей в возрасте от трех лет ждут на музыкальных спектаклях в исполнении артистов тверского ТЮЗа по мотивам известных сказок «Кот в сапогах» и «Красавица и чудовище».Гастрольная афиша ответных гастролей ТЮЗа Киселёва в Твери, которые пройдут параллельно с визитом коллег в Саратов, будет составлена из постановок для разных возрастных категорий. Для самых юных зрителей будет сыграна «Дюймовочка» по Гансу Христиану Андерсену. Школьники и любители классической литературы смогут познакомиться с интерпретацией артистами ТЮЗа Киселёва романа Ивана Гончарова «Обыкновенная история» (спектакль «Милый Сашенька») и повести «Дядюшкин сон» Фёдора Достоевского. Молодёжная аудитория и взрослые зрители Тверского ТЮЗа приглашаются на спектакль по пьесе современного драматурга Светланы Баженовой «Как Зоя гусей кормила».Фото http://gtrk-saratov.ru