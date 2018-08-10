Конвекторы с инверторным управлением оказались самыми экономичными

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Согласно отчету лаборатории испытательного центра ФГУ «Ростест-Москва» относительно оценки энергетической эффективности инверторной технологии, конвекторы с блоком управления Digital Inverter продемонстрировали рекордную экономию электроэнергии. Так, по сравнению с конвекторами Ballu и Electrolux с механическим и электронным блоком, устройства серии Transformer System c мощностью 2кВт за сутки сэкономили на 78% энергии больше. По словам ученых, сбереженного объема энергии может хватить на неделю беспрерывной работы обычной 75-ваттной лампы накаливания.Экономия электроэнергии достигается за счет регулировки блоком инверторного управления мощности нагревательного элемента в соответствии с полученными им температурными данными в помещении, где находится устройство, и параметрами, заданными пользователем.Приборы также оснащены Wi-Fi модулем, с помощью которого можно осуществлять запуск и отключение конвекторов на расстоянии. Специальные приложения Ballu и Home Comfort для конвектора Electrolux уже доступны для устройств на базе iOS и Android.