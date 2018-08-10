10 августа 2018 23:21 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 10 августа
ТЮЗы Саратова и Твери проведут обменные гастроли
17:07 | 10 августа
В Саратове пройдет III Волжский марафон «Река здоровья»
16:30 | 10 августа
Стоматология «32 Дент»: как работает метод имплантации «All-on-6»
15:54 | 10 августа
Конвекторы с инверторным управлением оказались самыми экономичными
15:16 | 10 августа
Саратовцы сдают ГТО
14:00 | 10 августа
В России пройдет первая виртуальная выставка решений для гостиничного бизнеса
12:30 | 10 августа
В рамках 100-летия немецкой автономии в Саратовской области реализуется федеральный этнокультурный проект
10:46 | 10 августа
В сентябре лучшие ученические классы региона отправятся в Москву
09:17 | 10 августа
Приволжская магистраль представила предложения по развитию инфраструктуры и технологий для транспортировки зерна железнодорожным транспортом
18:00 | 09 августа
В Аткарске за убийство знакомой вынесен обвинительный приговор 31-летнему местному жителю
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Конвекторы с инверторным управлением оказались самыми экономичными

Новости
Конвекторы с инверторным управлением оказались самыми экономичными

Российский центр сертификации и метрологии «Ростест» обнародовал результаты тестовых испытаний первых в мире электрических конвекторов Ballu и Electrolux, функционирующих на базе представленного в 2017 году инвертора Digital Invertor.

Согласно отчету лаборатории испытательного центра ФГУ «Ростест-Москва» относительно оценки энергетической эффективности инверторной технологии, конвекторы с блоком управления Digital Inverter продемонстрировали рекордную экономию электроэнергии. Так, по сравнению с конвекторами Ballu и Electrolux с механическим и электронным блоком, устройства серии Transformer System c мощностью 2кВт за сутки сэкономили на 78% энергии больше. По словам ученых, сбереженного объема энергии может хватить на неделю беспрерывной работы обычной 75-ваттной лампы накаливания.

Экономия электроэнергии достигается за счет регулировки блоком инверторного управления мощности нагревательного элемента в соответствии с полученными им температурными данными в помещении, где находится устройство, и параметрами, заданными пользователем.

Приборы также оснащены Wi-Fi модулем, с помощью которого можно осуществлять запуск и отключение конвекторов на расстоянии. Специальные приложения Ballu и Home Comfort для конвектора Electrolux уже доступны для устройств на базе iOS и Android.