В Саратове пройдет III Волжский марафон «Река здоровья»
Мероприятие должно было состояться в июле, но из-за непогоды было перенесено на 11 августа.
По традиции, участникам предстоит переплыть Волгу в районе моста Саратов-Энгельс. Старт будет дан в 16.00 от песчаного берега на мостотряде г.Энгельса, финишируют пловцы на набережной города Саратова у Ротонды.
В заплыве примут участие спортсмены в возрасте 18-60 лет, имеющие плавательную подготовку не ниже первого юношеского спортивного разряда.
По информации министерства молодежной политики и спорта области, целями данного мероприятия являются популяризация и развитие плавания среди населения области и профилактика несчастных случаев на воде.