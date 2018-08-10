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В России пройдет первая виртуальная выставка решений для гостиничного бизнеса

Новости
В России пройдет первая виртуальная выставка решений для гостиничного бизнеса


В скором времени в России пройдет первая онлайн выставка решений для гостиничного бизнеса HOSPITALITY ONLINE EXPO. Участие в выставке нового формата смогут принять поставщики гостиничных товаров и услуг и отельеры со всей России. Мероприятие будет проходить в рамках специально разработанной для этого платформы Ассоциации «НЕЗАВИСИМЫЙ ГОСТИНИЧНЫЙ АЛЬЯНС».

Особенность технологического решения для гостиничного бизнеса заключается в новых возможностях для данной сферы, позволяющих существенно экономить денежные средства и время. Формат digital expo, уже зарекомендовавший себя в других отраслях, дает возможность участвовать в выставке, не выезжая в Москву. Соответственно, это означает экономию на перелетах, проживании и рекламной продукции. Помимо этого участие в деловых конференциях могут сразу все сотрудники отеля. Также, все вопросы, требующие дополнительного обсуждения, могут быть решены после повторного просмотра записей деловой программы, предоставляемых все участникам.

В рамках выставки, каждый ее участник получает стенд и онлайн чат для переписки с потенциальными клиентами. Также имеется возможность установки на телефон специального приложения, позволяющего заходит на платформу выставки из любого удобного места.

Предположительное количество участников первой виртуальной выставки составит 4,5 тысячи человек. Заявки на участие в HOSPITALITY ONLINE EXPO уже подали ведущие представители рынка цифровых технологий, консалтинговые и управляющие компании, а также фирмы, занимающиеся поставкой товаров для отелей.