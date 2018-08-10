Саратовцы сдают ГТО

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ВФСК «ГТО» набирает популярность. Так, в 2018 году на территории Саратова впервые на золотой знак отличия сдал участник XI ступени комплекса (от 70 лет и старше). Им являлся доцент кафедры спортивных дисциплин Саратовского национального исследовательского института им. Н.Г. Чернышевского, кандидат педагогических наук, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Владимир Гордеев. Он утверждает, что сдать испытания комплекса для него было очень легко.«Я сторонник ГТО с самого детства и считаю правильным современное возрождение комплекса. Занятия физкультурой, утренние зарядки обязательно должны присутствовать в графике каждого человека. Я лично занимался подготовкой сборной ГТО к испытаниям. Раньше нормативы были сложнее, и количество их было больше, сейчас задача упростилась, и каждый может справиться с испытаниями комплекса после небольших тренировок», - отметил Владимир Гордеев.