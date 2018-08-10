10 августа 2018 23:21 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 10 августа
ТЮЗы Саратова и Твери проведут обменные гастроли
17:07 | 10 августа
В Саратове пройдет III Волжский марафон «Река здоровья»
16:30 | 10 августа
Стоматология «32 Дент»: как работает метод имплантации «All-on-6»
15:54 | 10 августа
Конвекторы с инверторным управлением оказались самыми экономичными
15:16 | 10 августа
Саратовцы сдают ГТО
14:00 | 10 августа
В России пройдет первая виртуальная выставка решений для гостиничного бизнеса
12:30 | 10 августа
В рамках 100-летия немецкой автономии в Саратовской области реализуется федеральный этнокультурный проект
10:46 | 10 августа
В сентябре лучшие ученические классы региона отправятся в Москву
09:17 | 10 августа
Приволжская магистраль представила предложения по развитию инфраструктуры и технологий для транспортировки зерна железнодорожным транспортом
18:00 | 09 августа
В Аткарске за убийство знакомой вынесен обвинительный приговор 31-летнему местному жителю
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Саратовцы сдают ГТО

Новости


За первые полгода 2018 года более 5000 саратовцев приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО. Из них 2406 сдали на знаки отличия комплекса, из которых 587 сдали на золотой знак, 738 на серебряный, а 1081 на бронзовый знак.

ВФСК «ГТО» набирает популярность. Так, в 2018 году на территории Саратова впервые на золотой знак отличия сдал участник XI ступени комплекса (от 70 лет и старше). Им являлся доцент кафедры спортивных дисциплин Саратовского национального исследовательского института им. Н.Г. Чернышевского, кандидат педагогических наук, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Владимир Гордеев. Он утверждает, что сдать испытания комплекса для него было очень легко.

«Я сторонник ГТО с самого детства и считаю правильным современное возрождение комплекса. Занятия физкультурой, утренние зарядки обязательно должны присутствовать в графике каждого человека. Я лично занимался подготовкой сборной ГТО к испытаниям. Раньше нормативы были сложнее, и количество их было больше, сейчас задача упростилась, и каждый может справиться с испытаниями комплекса после небольших тренировок», - отметил Владимир Гордеев.