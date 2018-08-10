В рамках 100-летия немецкой автономии в Саратовской области реализуется федеральный этнокультурный проект

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Организатор: межрегиональная общественная организация «Немецкое молодежное объединение».Проект проводится в рамках комплекса мероприятий, посвященных 100-летию создания автономии немцев Поволжья.Программа проекта будет насыщенной – гостей Саратовской области ждет знакомство с Поволжьем, посещение евангелическо-лютеранской церкви св. Марии в Саратове, краеведческого музея и памятника российским немцам-жертвам депортации и центра немецкой культуры в Энгельсе, архива немцев Поволжья. Также запланирован выезд в село Ровное (Зельман), где молодежь посетит не только местный краеведческий музей и познакомится с селом, но и проведет социальную акцию по облагораживанию католической кладбищенской часовни «Неустанной помощи Марии» в стиле кирпичной готики.Также участники «Национальной деревни» примут участие в нескольких мероприятиях, посвященных 100-летию создания автономии на Волге: посмотрят в селе Зоркино спектакль, посвященный 500-летию реформации, посетят праздничный концерт в Саратове, примут участие в фестивале «Хлебная пристань» в Марксе.Программа не обойдется без образовательных блоков по истории российских немцев (референт Виталий Шмидт) и немецкому языку (Богдана Юркина), а также интересных вечерних мероприятий. Завершится «Национальная деревня» народными гуляниями.13 августа в 11.00 на старом кладбище российских немцев в селе Сосновка Марксовского района Саратовской области состоится открытие памятного знака.