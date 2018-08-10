В сентябре лучшие ученические классы региона отправятся в Москву

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«Лучший ученический класс» проводится в регионе с 2011 года по инициативе председателя Государственной Думы России Вячеслава Володина. И с каждым годом конкурс только набирает интерес и популярность среди школьников, это отличная возможность поддержать их творческий потенциал, дружбу, креативность и общие шаги в конкурсах различного масштаба», – рассказала министр образования области Ирина Седова.Конкурс проводился в 3 этапа. На первом этапе классные коллективы представляли информацию с показателями о качестве знаний, об участии в деятельности детских и молодежных объединений, в школьной и общественной жизни района.На втором этапе участники демонстрировали свою активность в экскурсионной деятельности.На завершающем этапе классные коллективы рассказывали об участии во Всероссийской олимпиаде школьников, в конкурсах, экологических акциях, о спортивных достижениях, сдаче норм ГТО, приверженности к здоровому образу жизни.В течение года все ребята трудились над созданием видеоролика о жизни класса, победах и достижениях.Региональная комиссия определила 12 классных коллективов – победителей и 126 классов-призеров.Победителями конкурса стали представители Александрово-Гайского, Аткарского, Базарно-Карабулакского, Ивантеевского, Калининского, Петровского, Ртищевского, Энгельсского районов, Ленинского района г. Саратова. Победители в сентябре отправятся в Москву, а призеры конкурса будут награждены отечественными наборами робототехники.