В сентябре лучшие ученические классы региона отправятся в Москву
Подведены итоги областного конкурса «Лучший ученический класс в 2017/2018 учебном году». Участниками конкурса стали более 4200 учащихся из 293 классных коллективов. На конкурсе были представлены 6 – 9 классы из 36 муниципальных районов области и 4 районов Саратова, - сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
«Лучший ученический класс» проводится в регионе с 2011 года по инициативе председателя Государственной Думы России Вячеслава Володина. И с каждым годом конкурс только набирает интерес и популярность среди школьников, это отличная возможность поддержать их творческий потенциал, дружбу, креативность и общие шаги в конкурсах различного масштаба», – рассказала министр образования области Ирина Седова.
Конкурс проводился в 3 этапа. На первом этапе классные коллективы представляли информацию с показателями о качестве знаний, об участии в деятельности детских и молодежных объединений, в школьной и общественной жизни района.
На втором этапе участники демонстрировали свою активность в экскурсионной деятельности.
На завершающем этапе классные коллективы рассказывали об участии во Всероссийской олимпиаде школьников, в конкурсах, экологических акциях, о спортивных достижениях, сдаче норм ГТО, приверженности к здоровому образу жизни.
В течение года все ребята трудились над созданием видеоролика о жизни класса, победах и достижениях.
Региональная комиссия определила 12 классных коллективов – победителей и 126 классов-призеров.
Победителями конкурса стали представители Александрово-Гайского, Аткарского, Базарно-Карабулакского, Ивантеевского, Калининского, Петровского, Ртищевского, Энгельсского районов, Ленинского района г. Саратова. Победители в сентябре отправятся в Москву, а призеры конкурса будут награждены отечественными наборами робототехники.