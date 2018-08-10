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На мероприятии присутствовали и.о. начальника Приволжской железной дороги Владимир Герус губернатор Саратовской области Валерий Радаев, министр сельского хозяйства области Татьяна Кравцева.В рамках выставки Приволжская магистраль представила предложения по развитию инфраструктуры и технологий для транспортировки зерна железнодорожным транспортом.-- Приволжская железная дорога готова предложить для реализации совместных инвестиционных проектов неиспользуемые в настоящие время площадки: на станциях Аткарск, Анисовка, Иргиз, Ершов, а также грузовые дворы на станциях Аткарск, Александров Гай, Карамыш, Калининск, Привольская. Все площадки имеют значительную свободную площадь, путевое развитие и расположены в непосредственной близости от автомобильных трасс, - подчеркнул Владимир Герус.Участниками было отмечено, что за счет реализации комплексной программы мероприятий по стимулированию перевозок зерна железнодорожным транспортом в 2017 году удалось достичь существенного роста объемов отправления по железной дороге. Кроме того, были разработаны и реализованы новые транспортно-логистические услуги, графиковая подача и уборка вагонов на подъездные пути клиентов, перевозка зерна в альтернативном подвижном составе.В этом году впервые реализована практика совместных бизнес-проектов по строительству погрузочных точек мини-элеваторов на базе имущественного комплекса ОАО «РЖД» на станциях Пугачевск, Калининск, Новоперелюбская. Это обеспечит не только повышение эффективности использования незадействованного имущественного комплекса компании и рост объемов грузовой работы, но и будет способствовать формированию экспортно ориентированной инфраструктуры рынка оборота зерновых культур.