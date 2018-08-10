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В Аткарске за убийство знакомой вынесен обвинительный приговор 31-летнему местному жителю

Новости
В Аткарске за убийство знакомой вынесен обвинительный приговор 31-летнему местному жителю

В Аткарске за убийство знакомой вынесен обвинительный приговор 31-летнему местному жителю.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее сообщалось, что ночью 17 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире одного из домов поселка Лопуховка Аткарского района тела 45-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Следствием и судом установлено, что в ночь с 16 на 17 апреля 2018 года 30-летний мужчина распивал спиртные напитки совместно с потерпевшей по месту ее жительства. После распития алкоголя между ними произошла ссора, причиной которой стали оскорбления, высказанные женщиной о родственниках гостя. В ходе конфликта мужчина нанес хозяйке жилища более 50 ударов ножом в грудь, шею и голову. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.