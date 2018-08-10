10 августа 2018 07:17 ПЯТНИЦА
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18:00 | 09 августа
В Аткарске за убийство знакомой вынесен обвинительный приговор 31-летнему местному жителю
16:19 | 09 августа
В минувшие сутки горели двухквартирный дом и дача
15:27 | 09 августа
20 тысяч жителей области примут участие во всероссийской акции «Ночь кино»
13:30 | 09 августа
Семь районов Саратовской области намолотили более 100 тысяч тонн зерна
12:07 | 09 августа
25 августа в Саратовской области откроется летне-осенняя охота на пернатую дичь
10:28 | 09 августа
Watts Miners выводит прибыльность криптомайнинга на новый уровень, обеспечивая сверхбыструю окупаемость инвестиций
17:29 | 08 августа
Посетителями Истринского фестиваля сыра Олега Сироты стали около 45 тысяч человек
16:36 | 08 августа
Читальный зал сада «Липки» приглашает на вечер «Литературные таланты земли Саратовской»
15:11 | 08 августа
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В минувшие сутки горели двухквартирный дом и дача

Новости
В минувшие сутки горели двухквартирный дом и дача

За прошедшие сутки на территории Саратовской области пожарно – спасательные подразделения ликвидировали 2 пожара:

8 августа в 09 ч. 50 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о загорании деревянной дачи в СНТ «Водник» (Заводской район). Площадь пожара составила 31 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 6 человек личного состава.

8 августа в 20 ч. 46 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в жилом 2-х квартирном деревянном доме в п. Свободный Базарно-Карабулакского района. Площадь пожара составила 96 кв.м. Предположительно причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии. На тушение выезжали 2 единицы техники, 6 человек личного состава.