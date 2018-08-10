В минувшие сутки горели двухквартирный дом и дача
За прошедшие сутки на территории Саратовской области пожарно – спасательные подразделения ликвидировали 2 пожара:
8 августа в 09 ч. 50 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о загорании деревянной дачи в СНТ «Водник» (Заводской район). Площадь пожара составила 31 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 6 человек личного состава.
8 августа в 20 ч. 46 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в жилом 2-х квартирном деревянном доме в п. Свободный Базарно-Карабулакского района. Площадь пожара составила 96 кв.м. Предположительно причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии. На тушение выезжали 2 единицы техники, 6 человек личного состава.