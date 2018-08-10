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20 тысяч жителей области примут участие во всероссийской акции «Ночь кино»

Новости
20 тысяч жителей области примут участие во всероссийской акции «Ночь кино»

В ночь с 25 на 26 августа все регионы страны примут участие в ежегодной Всероссийской акции «Ночь кино».

Одной из площадок проведения акции в Саратове станет сквер «Победа» в Ленинском районе. Здесь областной киновидеоцентр организует работу губернской кинопередвижки. Сеансы начнутся в 20.00 по местному времени.

Показы фильмов пройдут также в 31 муниципальном районе области. В Аркадаке, к примеру, акция «Ночь кино» состоится в кинотеатре «Мир», в поселках Балтай и Степное – в районных Домах культуры, в Ивантеевке, Екатериновке и Красноармейске – на открытых площадках и в парках. Планируется, что в кинопросмотрах примут участие не менее 20 000 жителей области.

Напомним, Всероссийскую акцию «Ночь кино» проводит Фонд кино совместно c министерством культуры РФ. В Саратовской области ее организаторами выступают региональное министерство культуры, областной методический киновидеоцентр, а также районные учреждения культуры.