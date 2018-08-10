Семь районов Саратовской области намолотили более 100 тысяч тонн зерна
Семь муниципальных районов Саратовской области намолотили более 100 тысяч тонн зерна.
Валовой сбор зерна в Саратовской области составляет более 2 млн тонн, средняя урожайность 17,3ц/га.
Лидируют хозяйства Балашовского (141 тыс. тонн), Пугачевского (117 тыс. тонн), Ершовского (110 тыс. тонн), Краснокутского (108 тыс. тонн), Энгельсского (106 тыс. тонн), Калининского (105 тыс. тонн) и Екатериновского (101 тыс. тонн) муниципальных районов, которые собрали более 100 тысяч тонн.
Самая высокая средняя урожайность зерновых в Балашовском (29,7 ц/га), Советском (24,8 ц/га), Романовского (24,3 ц/га) районах.