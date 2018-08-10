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Семь районов Саратовской области намолотили более 100 тысяч тонн зерна

Новости
Семь районов Саратовской области намолотили более 100 тысяч тонн зерна

Семь муниципальных районов Саратовской области намолотили более 100 тысяч тонн зерна.

Валовой сбор зерна в Саратовской области составляет более 2 млн тонн, средняя урожайность 17,3ц/га.

Лидируют хозяйства Балашовского (141 тыс. тонн), Пугачевского (117 тыс. тонн), Ершовского (110 тыс. тонн), Краснокутского (108 тыс. тонн), Энгельсского (106 тыс. тонн), Калининского (105 тыс. тонн) и Екатериновского (101 тыс. тонн) муниципальных районов, которые собрали более 100 тысяч тонн.

Самая высокая средняя урожайность зерновых в Балашовском (29,7 ц/га), Советском (24,8 ц/га), Романовского (24,3 ц/га) районах.