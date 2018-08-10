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25 августа в Саратовской области откроется летне-осенняя охота на пернатую дичь

Новости
25 августа в Саратовской области откроется летне-осенняя охота на пернатую дичь

На территории региона с 25 августа открывается летнее-осенняя охота на пернатую дичь. Охота продлится до 30 ноября.

Выдача разрешений будет осуществляться с 13 августа в комитете охотничьего хозяйства, также их возможно получить в районах области у инспекторов. Стоимость разрешения остается неизменной – 650 рублей.

Охота будет открыта на водоплавающую дичь (к примеру, утки, гуси), болотно – луговую (дупель), полевую (перепел, куропатка), боровую дичь (вальдшнеп), а также иные виды, определенные статьей 11 ФЗ № 209 «Об охоте».

С 1 августа по 15 ноября открыта охота на пернатую дичь для владельцев охотничьих собак. С одной подружейной собакой охота осуществляется с участием не более трех охотников, каждый из которых должен иметь охотничий билет, действующее разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, выданное в установленном порядке, а также путевку, если охота осуществляется в закрепленных охотничьих угодьях.

В летнее - осенний сезон охоты действуют ограничения по добыче серой куропатки и перепела - в день охоты не более 4 и 12 соответственно.

Особое внимание при охоте на пернатую дичь необходимо обращать на редкие виды водоплавающих птиц, отстрел которых влечет за собой не только административную, но и уголовную ответственность. Кроме этого, с февраля 2018 года увеличились в два раза суммы штрафов за незаконную добычу охотничьих ресурсов, так за добычу самца утки (селезня), куропатки и вальдшнепа придется заплатить 1800 рублей, а за самок - 3000 рублей.