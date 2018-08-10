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Watts Miners выводит прибыльность криптомайнинга на новый уровень, обеспечивая сверхбыструю окупаемость инвестиций

Новости
Watts Miners выводит прибыльность криптомайнинга на новый уровень, обеспечивая сверхбыструю окупаемость инвестиций

После того как компания Watts Miners (www.wminers.com) запустила три перспективных майнинг-фермы, ее влияние на сферу майнинга криптовалют значительно возросло. Новые фермы работают с такими криптовалютами как Биткоин, Лайткоин, Эфириум, Монеро и Дэш, при этом каждая из них гарантирует получение прибыли от инвестиций всего за один месяц.

Теперь тысячи любителей криптомайнинга со всего мира обращаются к Watts Miners за обещанной прибылью в короткие сроки – компания заявляет, что фермы способны окупиться всего за один месяц. Три майнера с несколькими алгоритмами шифрования произведены по усовершенствованной технологии ASIC-чипов и могут служить для добычи Биткоина (BTC), Лайткоина (LTC), Эфириума (ETH), Монеро (XMR) и Дэша (DASH).

С момента своего появления криптовалюта постепенно прокладывала путь к радикальным сдвигам во взгляде на торговые операции и платежные системы. Криптомайнинг, в свою очередь, является неотъемлемой частью этой развивающейся системы и представляет собой технический процесс, который способствует появлению новых криптовалют.

Популярность криптовалюты стремительно растет, и все больше обычных людей начинает активно проявлять интерес к криптомайнингу как способу заработка. Тем не менее, получение стабильного потока прибыли от добычи криптовалюты может оказаться долгим и неприятным процессом. Прибыльность оборудования может значительно варьироваться в зависимости от ряда факторов. Скорость оборудования, стоимость его установки и затраты на электричество – все это может перевесить плюсы дохода от майнинга. Среди основных факторов, определяющих рентабельность майнинга – уровень энергопотребления, хэшрейт, сложность добычи и объем прибыли.

«Эти три фермы явились результатом исследований, которые мы упорно проводили в течение последних нескольких лет. Наши специалисты учли каждый параметр, от которого зависит прибыль, и результат налицо. Многие пользователи уже получили прибыль от своих инвестиций меньше, чем за месяц», — сообщил старший представитель компании Watts Miners.

Watts Mini, Watts Miner и Watts Rack —три новых фермы для майнинга, разработанные Watts Miners с целью обеспечения оптимальной прибыли путем максимального увеличения хэшрейта и максимального сокращения потребления электроэнергии. Уровень энергопотребления и мощность хэшрейта трех майнеров криптовалют представлены ниже.

* Биткоин: Watts Mini 120 TH/s, Watts Miner 250 TH/s, Watts Rack 1000 TH/s

* Лайткоин: Watts Mini 30 GH/s, Watts Miner 50 GH/s, Watts Rack 200 GH/s

* Эфириум: Watts Mini 4 GH/s, Watts Miner 7 GH/s, Watts Rack 28 GH/s

* Монеро: Watts Mini 200 KH/s, Watts Miner 300 KH/s, Watts Rack 1200 KH/s

* Дэш: Watts Mini 1,1 TH/s, Watts Miner 1,7 TH/s, Watts Rack 6,8 TH/s

При разработке данных продуктов Watts Miners учла и устранила такие распространенные проблемы, как чрезмерный шум и избыточное выделение тепла во время майнинга. Всем своим клиентам компания оплачивает доставку и таможенные сборы, а также предоставляет все необходимое для установки оборудования без взимания каких-либо скрытых платежей.

Чтобы начать получать прибыль с Watts Mining, перейдите по ссылке: https://wminers.com

О Watts Miners: Watts Miners — производитель высококачественных майнеров криптовалюты, которые отличаются чрезвычайно высокой хэш-мощностью и низким уровнем энергопотребления. Среди членов ее команды — высококлассные профессионалы из ряда известных организаций: Samsung, Microsoft, IBM и др. На данный момент Watts Miners располагает производственными предприятиями в США, Германии, Китае и России, а главный офис компании расположен в Нью-Йорке.