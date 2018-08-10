Watts Miners выводит прибыльность криптомайнинга на новый уровень, обеспечивая сверхбыструю окупаемость инвестиций
После того как компания Watts Miners (www.wminers.com) запустила три перспективных майнинг-фермы, ее влияние на сферу майнинга криптовалют значительно возросло. Новые фермы работают с такими криптовалютами как Биткоин, Лайткоин, Эфириум, Монеро и Дэш, при этом каждая из них гарантирует получение прибыли от инвестиций всего за один месяц.
Теперь тысячи любителей криптомайнинга со всего мира обращаются к Watts Miners за обещанной прибылью в короткие сроки – компания заявляет, что фермы способны окупиться всего за один месяц. Три майнера с несколькими алгоритмами шифрования произведены по усовершенствованной технологии ASIC-чипов и могут служить для добычи Биткоина (BTC), Лайткоина (LTC), Эфириума (ETH), Монеро (XMR) и Дэша (DASH).
С момента своего появления криптовалюта постепенно прокладывала путь к радикальным сдвигам во взгляде на торговые операции и платежные системы. Криптомайнинг, в свою очередь, является неотъемлемой частью этой развивающейся системы и представляет собой технический процесс, который способствует появлению новых криптовалют.
Популярность криптовалюты стремительно растет, и все больше обычных людей начинает активно проявлять интерес к криптомайнингу как способу заработка. Тем не менее, получение стабильного потока прибыли от добычи криптовалюты может оказаться долгим и неприятным процессом. Прибыльность оборудования может значительно варьироваться в зависимости от ряда факторов. Скорость оборудования, стоимость его установки и затраты на электричество – все это может перевесить плюсы дохода от майнинга. Среди основных факторов, определяющих рентабельность майнинга – уровень энергопотребления, хэшрейт, сложность добычи и объем прибыли.
«Эти три фермы явились результатом исследований, которые мы упорно проводили в течение последних нескольких лет. Наши специалисты учли каждый параметр, от которого зависит прибыль, и результат налицо. Многие пользователи уже получили прибыль от своих инвестиций меньше, чем за месяц», — сообщил старший представитель компании Watts Miners.
Watts Mini, Watts Miner и Watts Rack —три новых фермы для майнинга, разработанные Watts Miners с целью обеспечения оптимальной прибыли путем максимального увеличения хэшрейта и максимального сокращения потребления электроэнергии. Уровень энергопотребления и мощность хэшрейта трех майнеров криптовалют представлены ниже.
* Биткоин: Watts Mini 120 TH/s, Watts Miner 250 TH/s, Watts Rack 1000 TH/s
* Лайткоин: Watts Mini 30 GH/s, Watts Miner 50 GH/s, Watts Rack 200 GH/s
* Эфириум: Watts Mini 4 GH/s, Watts Miner 7 GH/s, Watts Rack 28 GH/s
* Монеро: Watts Mini 200 KH/s, Watts Miner 300 KH/s, Watts Rack 1200 KH/s
* Дэш: Watts Mini 1,1 TH/s, Watts Miner 1,7 TH/s, Watts Rack 6,8 TH/s
При разработке данных продуктов Watts Miners учла и устранила такие распространенные проблемы, как чрезмерный шум и избыточное выделение тепла во время майнинга. Всем своим клиентам компания оплачивает доставку и таможенные сборы, а также предоставляет все необходимое для установки оборудования без взимания каких-либо скрытых платежей.
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О Watts Miners: Watts Miners — производитель высококачественных майнеров криптовалюты, которые отличаются чрезвычайно высокой хэш-мощностью и низким уровнем энергопотребления. Среди членов ее команды — высококлассные профессионалы из ряда известных организаций: Samsung, Microsoft, IBM и др. На данный момент Watts Miners располагает производственными предприятиями в США, Германии, Китае и России, а главный офис компании расположен в Нью-Йорке.