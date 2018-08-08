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Посетителями Истринского фестиваля сыра Олега Сироты стали около 45 тысяч человек

Новости


Известный Истринский сыродел Олег Сирота стал организатором крупнейшего в истории суверенной России сырного фестиваля «4 года санкциям».

Это масштабное мероприятие за три дня своего проведения (3-5 августа) в деревне Дубровское отметилось посещением почти 45 тысяч человек. Двести отечественных фермеров реализовали на этой площадке продукцию собственного производства: около 41 тонны сыра и молочных продуктов, 15 тонн хлебов, колбас и мяса.

Как отметил Олег Сирота, проведение фестиваля стало возможным благодаря губернатору МО Андрею Воробьеву и главе отечественного Минпромторга Денису Мантурову. Фермер в связи с этим воспользовался возможностью выразить благодарность управленцам.

В ходе Истринского фестиваля сыра для его гостей были организованы состязания в стрельбе из лука и сражения на мечах, состоялся ряд выступлений фолк-групп. Также организаторы провели для посетителей сырную лотерею и различные мастер-классы.