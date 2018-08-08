Читальный зал сада «Липки» приглашает на вечер «Литературные таланты земли Саратовской»
11 августа в 16.00 в читальном зале сада «Липки» состоится вечер авторской поэзии «Литературные таланты земли Саратовской».
Гости вечера окунутся в мир современной поэзии, поговорят о ее особенностях, примут участие в «поэтической дискуссии».
У «открытого микрофона» свое творчество присутствующим представят саратовские барды, каждый желающий сможет прочитать собственное авторское произведение.
Теплая и дружеская атмосфера, живое творческие общение ждет участников вечера авторской поэзии.
Приглашаются все желающие. Вход свободный.