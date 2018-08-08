В Марксе пройдет фестиваль «Хлебная пристань»

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Для проведения этого мероприятия на живописном берегу Волги расширена и благоустроена городская набережная. С одного ее края размещается декоративная деревянная мельница, а с другого – облагороженное здание бывшего речного порта и сквер. В прошлом году установлен памятник главному герою исторических событий – норвежцу Фритьофу Нансену, который встречает гостей «Хлебной пристани».Праздничные мероприятия в этот день начнутся в 10.00 утра и продолжатся до позднего вечера. В день проведения фестиваля основную часть площади займут аттракционы, развлекательные и игровые площадки, выставки местных и приезжих хендмейд-мастеров, торговые площадки с сувенирами, напитками и угощениями.Запланированы конкурсы на лучший каравай и национальное подворье. Участники воссоздадут элементы национального жилища, познакомят гостей с особенностями национального костюма, быта, обычаями, а также представят на суд жюри разнообразные мучные изделия и традиционные виды хлеба.Не менее зрелищным станет «Парад хлеборобов» – шествие работников сельскохозяйственных предприятий, по завершению которого впервые в Марксе состоится парад маломерных судов.