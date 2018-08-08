8 августа 2018 22:34 СРЕДА
Новости
17:29 | 08 августа
Посетителями Истринского фестиваля сыра Олега Сироты стали около 45 тысяч человек
16:36 | 08 августа
Читальный зал сада «Липки» приглашает на вечер «Литературные таланты земли Саратовской»
15:11 | 08 августа
В Марксе пройдет фестиваль «Хлебная пристань»
13:17 | 08 августа
Сбербанк перешел на электронное взаимодействие с госорганами
12:00 | 08 августа
Более 12,5 тысячи новых контейнеров поступило в Саратовскую область
10:33 | 08 августа
В Хвалынских пленэрах примут участие и проведут мастер-классы представители Московской художественной школы
09:20 | 08 августа
Саратовская команда приняла участие в XII туристском слете учащихся Союзного государства
16:07 | 07 августа
В Энгельсе женщина лишилась денег, поверив, что одалживает их соседке
14:08 | 07 августа
Состоялся второй фестиваль «Аткарские розы»
12:47 | 07 августа
Саратовские участники Молодежного форума ПФО «iВолга-2018» выиграли четыре гранта на общую сумму 700 тысяч рублей
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Марксе пройдет фестиваль «Хлебная пристань»

Новости
В Марксе пройдет фестиваль «Хлебная пристань»

18 августа в Марксе состоится фестиваль «Хлебная пристань – 2018». Праздник связан с важным в истории города событием – спасением Поволжья от голода в 1921 году.

Для проведения этого мероприятия на живописном берегу Волги расширена и благоустроена городская набережная. С одного ее края размещается декоративная деревянная мельница, а с другого – облагороженное здание бывшего речного порта и сквер. В прошлом году установлен памятник главному герою исторических событий – норвежцу Фритьофу Нансену, который встречает гостей «Хлебной пристани».

Праздничные мероприятия в этот день начнутся в 10.00 утра и продолжатся до позднего вечера. В день проведения фестиваля основную часть площади займут аттракционы, развлекательные и игровые площадки, выставки местных и приезжих хендмейд-мастеров, торговые площадки с сувенирами, напитками и угощениями.

Запланированы конкурсы на лучший каравай и национальное подворье. Участники воссоздадут элементы национального жилища, познакомят гостей с особенностями национального костюма, быта, обычаями, а также представят на суд жюри разнообразные мучные изделия и традиционные виды хлеба.

Не менее зрелищным станет «Парад хлеборобов» – шествие работников сельскохозяйственных предприятий, по завершению которого впервые в Марксе состоится парад маломерных судов.