Сбербанк перешел на электронное взаимодействие с госорганами
Сбербанк продолжает переводить все процессы взаимодействия с государственными органами в электронный вид. С помощью системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) Сбербанк уже взаимодействует с Федеральной налоговой службой (выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, проверка ИНН по ФИО и документу, удостоверяющему личность, сведения о наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика), Федеральной службой государственной статистики (данные годовой бухгалтерской отчетности организаций) и Федеральной антимонопольной службой (сведения о наличии либо отсутствии юрлица в реестре недобросовестных поставщиков).
До конца 2018 года завершится интеграция банка с сервисами Росреестра по получению выписок из ЕГРН и состоится переход к безбумажному взаимодействию с Министерством сельского хозяйства по программам субсидирования предпринимателей.
Заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов:
«В России сегодня реализуется программа “Цифровая экономика“, которая направлена на перевод всех взаимоотношений граждан, государства и бизнеса в цифровой вид. Мы поддерживаем эту программу и начинаем, конечно же, с себя. Безбумажный документооборот — это прежде всего экономия времени наших клиентов. Подчеркну, что сведения, содержащие персональные данные, предоставляются государственными органами в банк исключительно с согласия клиента».
Напомним, что 3 октября 2017 года Правительством Российской Федерации приняты поправки к Распоряжению № 1471-р, открывающие банкам доступ к 20 новым видам документов и сведений о физических и юридических лицах с использованием СМЭВ. Таким образом, Правительство РФ поддержало предложения Сбербанка по переходу на электронное взаимодействие банков с государственными органами.
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ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 20 странах мира.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Система межведомственного электронного взаимодействия — федеральная государственная информационная система, включающая различные информационные базы данных. В ней содержатся сведения об используемых органами и организациями программных и технических средствах, обеспечивающих возможность доступа через систему взаимодействия к их информационным системам (далее — электронные сервисы), сведения об истории движения в системе взаимодействия электронных сообщений при предоставлении государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных функций в электронной форме, а также программные и технические средства, обеспечивающие взаимодействие информационных систем органов и организаций через СМЭВ.