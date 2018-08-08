Более 12,5 тысячи новых контейнеров поступило в Саратовскую область

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Совокупный объем контейнеров, который устанавливаются на площадках - в том числе в соответствии с новыми заявками от жителей и организаций, в тех местах, где ранее контейнеры отсутствовали, или их было недостаточно для оказания качественной услуги - составляет 12,8 тысячи единиц различного объема. Таким образом, контейнерный парк, благодаря работе по конкретизации мест сбора ТКО Региональным оператором и новыми мусоровывозящими компаниями, совместно с органами власти, увеличивается примерно на 25% от ранее действовавшего.Для обеспечения вывоза ТКО под контролем Регионального оператора будут использоваться контейнеры объемом: 0,36 м³, 0,75 м³, 0,9 м³, 1,1 м³, а также бункеры для сбора КГО объемом 8 м³. Отличительной особенностью новых контейнеров является наличие информации о Региональном операторе, в частности номера телефона, по которому жители могут обратиться с предложениями и жалобами, в случае некачественного оказания услуги.