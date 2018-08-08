В Хвалынских пленэрах примут участие и проведут мастер-классы представители Московской художественной школы
С 20 по 25 августа 2018 года в регионе в третий раз состоится межрегиональный фестиваль творчества «Хвалынские этюды К.С.Петрова-Водкина».
Фестиваль объединит молодых и именитых художников из Саратовской области и 6 регионов страны (Москва, Рязань, Ярославль, Воронеж, Пенза и Астрахань). Фестиваль будет посвящен 140-летию со дня рождения нашего знаменитого земляка-живописца и 90-летию Хвалынского муниципального района.
В Хвалынских пленэрах примут участие и проведут мастер-классы яркие представители Московской художественной школы: ректор МГАХИ имени В.И. Сурикова, вице-президент Российской Академии Художеств Анатолий Любавин, и народный художник России, действительный член и член президиума Российской академии художеств Евгений Ромашко. По итогам творческой недели несколько молодых художников получат возможность продолжить обучение в МГАХИ имени В.И. Сурикова. Площадками для творчества станут Хвалынский природный заповедник, Набережная реки Волги.