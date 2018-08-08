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Саратовская команда приняла участие в XII туристском слете учащихся Союзного государства

Новости


Команда Саратовской области приняла участие в XII туристском слете учащихся Союзного государства, который прошел во Владимирской области. Всего в слете приняли участие 34 команды из России и 7 команд из Республики Беларусь.

Организаторы слета подготовили для участников обширную программу. В течение шести дней школьники двух стран соревновались не только в силе, ловкости и выносливости, в рамках конкурсной программы они продемонстрировали свои творческие способности, проявили интеллектуальный уровень и общий кругозор.

Саратовские спортсмены показали достойный уровень подготовки. В личном зачете в ориентировании на местности лучшими стали учащиеся средней общеобразовательной школы № 19 г. Энгельса Еремина Светлана (2 место) и Назыров Данила (4 место), в командном зачете нашей команде не хватило лишь нескольких баллов до третьего места.

В соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях по сумме времени прохождения всех участников наша команда заняла на пьедестале 3 место.

С конкурсной программой ребята также справились на «отлично»: заняли 2 место в конкурсе «Туристских газет» и 3 место в конкурсе «Краеведов».

Команда выступала в составе учащихся средней общеобразовательной школы № 19 г. Энгельса, средней общеобразовательной школы с. Красный Яр Энгельсского района и основной общеобразовательной школы № 26 г. Энгельса. Подготовили команду молодые педагоги Энгельсской станции туристов: Петрушова Дарья и Маликова Екатерина.