В Энгельсе женщина лишилась денег, поверив, что одалживает их соседке.

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В соответствующем заявлении в полицию указано, что таким образом похищены 22 тысячи рублей.При проверке установлено, что представившаяся соседкой дама, в доме не проживает. Теперь найти ее – задача полиции. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.159 УК РФ.Полиция напоминает, что надо быть бдительными, открывая дверь незнакомцам, и уж тем более стоит проявлять осторожность, если визитер обращается с какими-либо просьбами и даже кажущимися выгодными предложениями (оформить выплаты, предоставить компенсации, обменять деньги, приобрести «чудо-товары» и «супер-лекарства»).ГУ МВД России по Саратовской области обращается к родным и близким пенсионеров: ни в коем случае не следует идти на поводу у незнакомцев. Причем это не зависит от того, пришли они к ним на дом или позвонили по телефону. Настаивайте на том, чтобы пожилые родственники всегда советовались с вами, прежде чем осуществлять любые операции со своими сбережениями. Составьте для пожилых родственников список экстренных телефонов: в нем должны быть номера полиции (дежурной части и участкового вашего района), ближайшей поликлиники, социальной службы, ЖЭКа, аварийной службы, банка, мобильного оператора и так далее.Обо всех фактах мошенничества сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону «02» (с мобильного - 102)