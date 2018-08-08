Состоялся второй фестиваль «Аткарские розы»

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По традиции фестиваль роз начался с шоу-дефиле «Роза на все времена», которое возглавила самая юная участница из Саратова. Жители и гости фестиваля подготовили костюмы на цветочную тематику и продемонстрировали их членам жюри и присутствующим.Поприветствовала всех Королева роз, которая в этом году прибыла на праздник в карете-кабриолете, изготовленной специально для фестиваля.В рамках фестиваля работала площадка «Розовая мастерская» – выставка продажа изделий декоративно-прикладного творчества, которые приготовили аткарские мастера.У представительниц прекрасного пола была возможность примерить «Платье императрицы», сделать памятную фотографию и даже приобрести маленькую копию императорского наряда – платье и зонтик, изготовленные из мыла с ароматом роз, а также эксклюзивную продукцию из пчелиного воска, меда и прополиса.На площадке «Шедевры гастрономического вкуса» кулинары-профессионалы и любители представили свои кулинарные изделия, где было определено самое лучшее украшение из сладких роз.Также работала площадка «Национальная деревня «Добро пожаловать!». Здесь были представлены различные национальные кухни: русская, украинская, татарская, молдаванская, японская, армянская, казахская, айзербайджанская.Участниками и гостями были запущены в небо 1913 шаров в цветовой гамме фестиваля. Цифра выбрана не зря, она связана с датой основания Аткарского питомника роз.