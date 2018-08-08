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Саратовские участники Молодежного форума ПФО «iВолга-2018» выиграли четыре гранта на общую сумму 700 тысяч рублей

Новости


3 августа 2018 года в Самарской области завершил свою работу Молодёжный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2018», в котором приняли участие более 2000 человек.

Церемонию закрытия посетили заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин и врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

Почетные гости встретились с «iВолжанами» и приняли участие в просмотре презентаций проектов-претендентов на получение грантов первой степени, ознакомились с работой тематических площадок, на которых расположены арт-объекты всех регионов округа, посетили лагерь инклюзивного городка и выставку научно-технического творчества молодежи, встретились с представителями воркаут-движения, обсудили с ними перспективы развития массового уличного спорта в регионах Приволжского федерального округа. Зрелищным и эмоциональным стал для всех участников и гостей «iВолги» финальный этап Кубка полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе по парашютному спорту.

В рамках работы форума 35 проектов саратовцев были отобраны экспертами для защиты на федеральном конвейере. По его итогам 3 саратовских проекта заняли призовые места и получили грантовую поддержку.