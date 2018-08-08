Пивоварни «Балтики» раскрыли свои двери для гостей по случаю Дня пива

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В течение двух дней, 4 и 5 августа, все желающие могли стать участниками виртуального путешествия в историю и традиции создания различных стилей пива.Во время тура по производственным секциям, гости компании познакомились с различными сортами производимого «Балтикой» пива и узнали о секретах, делающих их вкус особенным.Помимо традиционных напитков, потребителям представили продукт недавно запущенной линейки безалкогольного пива - «Балтика 0 Нефильтрованное Пшеничное», а также совершенно новый для отечественного рынка Hard Drink, представленный под маркой «Seth&Riley's GARAGE Hard Lingonberry».На «конечной остановке» всем участникам программы предложили лично продегустировать и оценить вкус наиболее заинтересовавшего их сорта и узнать о его сочетаемости с продуктами.Экскурсия по производству смогла не только дать возможность любителям хмельного напитка по-новому взглянуть на него, но и в очередной раз стала наглядным доказательством лидирующей позиции компании по разнообразию и качеству продукции.