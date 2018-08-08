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III Всероссийский фестиваль «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина» будет посвящен 140-летию со дня рождения художника

Новости
III Всероссийский фестиваль «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина» будет посвящен 140-летию со дня рождения художника

III Всероссийский фестиваль творчества «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина» будет посвящен 140-летию со дня рождения нашего знаменитого земляка-живописца К.С. Петрова-Водкина и 90-летию Хвалынского района.

2018 год значим для всего российского изобразительного искусства и ознаменован несколькими юбилейными датами. 140 лет исполняется великим представителям «саратовской школы» русского изобразительного искусства - художникам Кузьме Сергеевичу Петрову-Водкину, Павлу Варфоломеевичу Кузнецову и скульптору Александру Терентьевичу Матвееву. Будущие известные художники познакомились в родном Саратове и обучались в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. В дальнейшем создали художественное объединение «Голубая роза» и вдохновлялись в своем творчестве работами не менее знаменитого саратовского художника Виктора Борисова-Мусатова и русского живописца Михаила Врубеля, чьи произведения были пронизаны идеями символизма.

Одной из известных работ Борисова-Мусатова «Изумрудное ожерелье» в этом году исполняется 115 лет. Эту картину художник написал на родине Кузьмы Петрова-Водкина в городе Хвалынске.

В начале 80-х годов XX века четверо молодых саратовских художников – Владимир Мошников., Павел Маскаев, Валерий Апин и Алексей Кондрашов возродили творческие экспедиции в Хвалынск. Постоянными эти творческие слеты стали последние 30 лет, а с 2016 года в Хвалынске проходит полномасштабный фестиваль искусства.

В этом году межрегиональный фестиваль творчества «Хвалынские этюды К.С.Петрова - Водкина» будет посвящен 140-летию со дня рождения нашего знаменитого земляка-живописца К.С. Петрова-Водкина и 90-летию Хвалынского района.

С 20 по 25 августа 2018 года в фестивале примут участие художники различных изобразительных школ регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Рязань, Ярославль, Воронеж, Пенза, Республик Крым). Это традиционно самые сильные регионы в системе академического художественного образования нашей страны.