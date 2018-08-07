Завтра в Саратовской области начинается продажа единых социальных проездных билетов на сентябрь
7 августа начинается кампания по реализации единых социальных проездных билетов на сентябрь 2018 года. Билеты можно будет приобрести до 4 сентября во всех точках реализации.
С адресами пунктов продаж можно ознакомиться на сайте министерства социального развития области в разделе «Карта пунктов продажи единых социальных проездных билетов».
При приобретении единого проездного билета льготнику необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий право на получение данной льготы. Обучающимся – справку из образовательной организации на новый учебный год. Приобретать проездной билет может только сам льготник или его законный представитель на основании доверенности.
В преддверии начала нового учебного года министерство социального развития области рекомендует гражданам не откладывать приобретение проездного билета на последние дни месяца и не создавать тем самым ажиотаж. По всем вопросам приобретения единых социальных проездных билетов следует обращаться в районные учреждения социальной защиты населения и по телефонам «горячей линии»: (845-2) 65-39-22; 65-39-21; 44-11-22; 65-33-78.