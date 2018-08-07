Завтра в Саратовской области начинается продажа единых социальных проездных билетов на сентябрь

просмотров: 125

С адресами пунктов продаж можно ознакомиться на сайте министерства социального развития области в разделе «Карта пунктов продажи единых социальных проездных билетов».При приобретении единого проездного билета льготнику необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий право на получение данной льготы. Обучающимся – справку из образовательной организации на новый учебный год. Приобретать проездной билет может только сам льготник или его законный представитель на основании доверенности.В преддверии начала нового учебного года министерство социального развития области рекомендует гражданам не откладывать приобретение проездного билета на последние дни месяца и не создавать тем самым ажиотаж. По всем вопросам приобретения единых социальных проездных билетов следует обращаться в районные учреждения социальной защиты населения и по телефонам «горячей линии»: (845-2) 65-39-22; 65-39-21; 44-11-22; 65-33-78.