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Воспитанники школы «РиФ» завоевали 25 медалей на Всероссийской летней спартакиаде детей-инвалидов

Новости
Воспитанники школы «РиФ» завоевали 25 медалей на Всероссийской летней спартакиаде детей-инвалидов

С 31 июля по 4 августа 2018 года в городе Раменское (Московская область) проходила Всероссийская летняя спартакиада среди детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.

В соревнованиях приняли участие 252 спортсмена из 16 регионов России. Команду Саратовской области представляли 12 воспитанников Саратовской областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура».

Саратовские спортсмены завоевали на спартакиаде 25 медалей, из них 11 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых.

Так, воспитанница школы Ларионова Мира (Саратовское отделение) стала победительницей в соревнованиях по плаванию на трех дистанциях. Захарова Диана (филиал в г. Калининске) завоевала 2 золотые медали в соревнованиях по армспорту, золотую медаль в соревнованиях по бадминтону в парном разряде и бронзовую медаль в одиночном разряде. Ягудин Илья (Саратовское отделение) завоевал 2 золотые и 2 серебряные медали в соревнованиях по плаванию. Ферзиев Басир (Саратовское отделение) завоевал 2 золотые и 1 бронзовую медали также в соревнованиях по плаванию. Колочева Виктория (Балашовский филиал) стала победителем в соревнованиях по дартсу. Видинеева Анна (Саратовское отделение) завоевала 2 серебряные и 1 бронзовую медали в соревнованиях по плаванию. Бибарсова Эльмира (филиал в г. Энгельсе) завоевала серебряную и бронзовую медали в соревнованиях по плаванию.

Бронзовыми призерами в соревнованиях по плаванию стали Слесарев Даниил (филиал в г.Энгельсе), Кабардин Вадим (филиал в г.Балашове) и Синица Егор (Саратовское отделение).