В Саратове выберут лучшего вожатого
Сегодня будут подведены итоги фестиваля-конкурса «Лучший вожатый лета – 2018».
В прошлую среду, 1 августа 2018 года, стартовал ежегодный городской фестиваль-конкурс «Лучший вожатый лета – 2018». Уже завершен заочный этап конкурса видеороликов «Вожатый в кадре». На очном этапе конкурсантами было проведено отрядное мероприятие на знакомство с детьми, а затем анализ данного мероприятия. Всего для участия в фестивале подали заявки 8 вожатых из муниципальных и ведомственных организаций отдыха детей города Саратова.
Сегодня, 6 августа, в 17.00 на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Восход» (4-я Дачная) состоится финал городского конкурса «Лучший вожатый лета – 2018».