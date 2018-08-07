7 августа 2018 11:35 ВТОРНИК
Новости
09:17 | 07 августа
Пивоварни «Балтики» раскрыли свои двери для гостей по случаю Дня пива
17:17 | 06 августа
Завтра в Саратовской области начинается продажа единых социальных проездных билетов на сентябрь
16:33 | 06 августа
Воспитанники школы «РиФ» завоевали 25 медалей на Всероссийской летней спартакиаде детей-инвалидов
15:18 | 06 августа
В Саратове выберут лучшего вожатого
14:37 | 06 августа
Зрители могут купить на сайте Саратовского ТЮЗа билеты на первые события нового 101-го сезона
13:48 | 06 августа
К концу 2018 года в Саратовской области появится более трех тысяч новых учебных мест
13:00 | 06 августа
26 сентября в Саратове открывается 27-ой Международный органный фестиваль
11:35 | 06 августа
Саратов посетили участники немецкого автопробега «Берлин-Москва-Берлин»
10:08 | 06 августа
Железнодорожники отметили профессиональный праздник благотворительным забегом «Достигая цели!» в Саратове
09:10 | 06 августа
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В Саратове выберут лучшего вожатого

Новости


Сегодня будут подведены итоги фестиваля-конкурса «Лучший вожатый лета – 2018».

В прошлую среду, 1 августа 2018 года, стартовал ежегодный городской фестиваль-конкурс «Лучший вожатый лета – 2018». Уже завершен заочный этап конкурса видеороликов «Вожатый в кадре». На очном этапе конкурсантами было проведено отрядное мероприятие на знакомство с детьми, а затем анализ данного мероприятия. Всего для участия в фестивале подали заявки 8 вожатых из муниципальных и ведомственных организаций отдыха детей города Саратова.

Сегодня, 6 августа, в 17.00 на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Восход» (4-я Дачная) состоится финал городского конкурса «Лучший вожатый лета – 2018».