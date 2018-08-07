Зрители могут купить на сайте Саратовского ТЮЗа билеты на первые события нового 101-го сезона

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Каждый театр планирует показать зрителям сразу по четыре спектакля из своего репертуара, возможность широко представить свою работу в другом регионе у театров появилась благодаря федеральному проекту «Большие гастроли — Для детей и молодежи».Уже сейчас онлайн саратовцы могут купить билеты на показы спектаклей Тверского театра юного зрителя: музыкальные сказки Д. Голубецкого «Кот в сапогах» и О. Гуфровой «Красавица и чудовище», постановку по булгаковской инсценировке «Мертвых душ» Н. Гоголя и театральный ситком «Пустота» М. Черныша.20 сентября 2018 года в 18-00 на Большой сцене премьеру уже третьего дипломного спектакля этого курса представит второй педагог мастерской Р.И. Беляковой, режиссёр Олег Загумённов. Он взял для работы со студентами очень необычный материал – пьесу швейцарского интеллектуала и литератора Макса Фриша «Дон Жуан, или Любовь к геометрии» (перевод К. Богатырева). В постановочной группе спектакля художник Ольга Колесникова, композитор Евгений Мякотин, художник по свету Максим Шлыков, в качестве хореографа выступит один из студентов курса Руслан Арифуллин. Билеты на премьеру уже тоже в продаже онлайн.