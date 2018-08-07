Железнодорожники отметили профессиональный праздник благотворительным забегом «Достигая цели!» в Саратове

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В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства Саратовской области Валентина Гречушкина, начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев, директор региональных проектов благотворительного фонда «Руссфонд» Станислав Юшкин.Обращаясь к участникам забега, Сергей Альмеев отметил, что забег «Достигая цели!» - это не просто спортивное событие. Все средства, вырученные при проведении забега, будут переданы в благотворительный фонд на оплату лечения Авроры Морозовой из города Балаково. Участие в забеге приняли более 700 человек, включая работников железной дороги и членов их семей.Забег был организован на три дистанции 500 м, 1520 м и 5 км в разных возрастных категориях. Победители забега, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой категории получили призы. А всем финишировавшим были вручены памятные сувениры.Для гостей мероприятия, которые пришли поддержать бегунов, была предусмотрена развлекательная программа с различными спортивными зонами.***Организаторами благотворительного забега являются Приволжская железная дорога и благотворительный фонд «Руссфонд».