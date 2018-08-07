Саратов посетили участники немецкого автопробега «Берлин-Москва-Берлин»
2 августа в Саратов прибыли участники автопробега «За мир с Россией», который проходит по маршруту Берлин-Москва-Берлин. Автопробег организован германской НКО «Дружба «Глобаль».
Участники преодолели более 10 тыс. км пути, посетили города Смоленск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Волгоград, побывали на Черном море. Они жители разных германских городов — Мюнхена, Берлина, Лейпцига и других – и разных возрастов: самой младшей участнице автопробега всего 11 лет, старшему - 83 года.
В Саратове автопутешественники посетили парк Победы, побывали на проспекте Кирова (бывшей Немецкой улице), осмотрели памятник Столыпину и здание Радищевского музея. Экскурсоводы познакомили гостей с историей областного центра. Гостей восхитил вид на Саратов с Соколовой горы.
Гости из Германии пробудут в России до 13 августа.