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К концу 2018 года в Саратовской области появится более трех тысяч новых учебных мест

Новости


Более трех тысяч новых учебных мест откроется в Саратовской области в текущем году, что позволит сократить число детей, которые учатся во вторую смену.

Об этом сообщила региональный министр образования Ирина Седова.

«В этом году будут построены 6 объектов на более 3 тысяч мест. Это две новые школы в Саратове и Энгельсе в активно развивающихся городских микрорайонах Солнечный-2 и Шурова Гора на 1100 мест каждая. Также возводятся три пристройки к основным зданиям музыкально-эстетического лицея имени А.Г. Шнитке г. Энгельса на 150 мест, гимназии № 89 на 400 мест и лицея математики и информатики на 100 мест и ведется реконструкция новой общеобразовательной школы № 7 г. Энгельса на 300 мест, здание которой ранее принадлежало социально-экономическому институту», – рассказала профильный министр.

Что касается введения новых мест в школах и ликвидации второй смены, Ирина Седова отметила, что «только за последние три года школьников в регионе стало больше на 12,2 тысячи человек. Но при этом нам удалось не допустить роста числа учащихся, занимающихся во вторую смену. Безусловно, введение новых объектов позволит сократить этот показатель. А третьей смены в наших школах нет».