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Vivoadvert в Австралии: экспансия продолжается

Новости
Vivoadvert в Австралии: экспансия продолжается

2 августа главный офис компании Vivoadvert (https://vivoadvert.com/) сообщил о результатах своей работы в первом полугодии 2018г.

В отчете отмечена динамика в расширении географии привлекаемого трафика и увеличение числа клиентов компании. Особенным достижением Vivoadvert за этот период генеральный директор Екатерина Лобанова назвала расширение сотрудничества с компаниями Австралии, и тот момент, что для их продвижения был привлечен региональный целевой трафик, объем которого превысил показатели предыдущего года на 34%. Это стало возможным благодаря внедрению новой технологии Vivoadvert Track Tag.

Vivoadvert Track Tag — обновленная технология трекинга платного трафика: более качественный трекинг и поддержка кросс-браузер/кросс-девайс активности пользователя. Благодаря внедрению технологий кросс-девайс и кросс-браузертрекинга количество корректно отслеженных визитов увеличивается на 5-10%. Также значительно упрощена процедура интеграции с несколькими рекламными сетями и кампаниями. “В Vivoadvert мы постоянно работаем над улучшением нашего трекинга. Эволюция трекинг-кода — ответ на новые задачи, возникающие в ходе развития digital маркетинга. Безусловно, новый трекинг-код Vivoadvert — важный этап развития платформы, учитывая большую популярность этого метода интеграции”, – отметил Алекс Панин, руководитель Отдела Трекинга компании Vivoadvert.

Если рекламодатель работает более чем с одной рекламной сетью, можно легко настроить атрибуцию трафика, определив значение параметра дедупликации. Таким образом, рекламодатель сможет понять, к какому источнику относится заказ. Кроме того, установка обновленного трекинг-кода вне универсальных контейнеров — таких как GTM — предотвращает ошибочное блокирование рекламных материалов браузерными расширениями и некоторыми антивирусными приложениями. Еще одной важной функцией обновленного трекинг-кода является отслеживание заказов, совершенных через разные браузеры и/или с разных устройств. В результате заказы будут корректно регистрироваться в статистике, даже если пользователь запустит браузер в режиме инкогнито или перейдет по рекламной ссылке в одном браузере, а целевое действие выполнит в другом (и даже если он при этом использует разные устройства). Важно то, что это делается без использования персональных данных пользователей.