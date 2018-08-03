3 августа 2018 21:36 ПЯТНИЦА
Новости
17:49 | 03 августа
В Городском парке состоится празднование Дня железнодорожника
16:32 | 03 августа
Завершен прием заявок на участие в конкурсе фестиваля детского и юношеского кино «Киновертикаль»
15:19 | 03 августа
На один развод в Саратовской области приходится две свадьбы
14:03 | 03 августа
В Марксе 60-летняя женщина погибла при падении в траншею
12:51 | 03 августа
В Саратове пройдет первый межрегиональный фестиваль «Палитра ремесел»
11:42 | 03 августа
В Саратове пройдут съемки фильма о Волге
10:30 | 03 августа
Гандболисты "СГАУ-Саратов" завоевали Кубок памяти С.Л.Малютина
09:13 | 03 августа
Завершено расследование убийства 12-летней жительницы Красноармейска
18:00 | 02 августа
МФЦ продолжает консультировать по вопросам защиты прав потребителей
16:47 | 02 августа
Саратовские ученые разработали уникальную автономную мобильную ветроэлектростанцию
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Городском парке состоится празднование Дня железнодорожника

Новости
В Городском парке состоится празднование Дня железнодорожника


Многочисленные мероприятия будут проходить завтра, 4 августа, в течение всего дня.

Откроется празднование благотворительным забегом «Достигая цели!». Соревнования пройдут на нескольких дистанциях. Сначала будет дан старт детскому забегу на 500 м. Потом на эту же дистанцию выйдут бегуны в возрастной категории 65+. Также пройдут забеги на 1520 м и 5000 м.

В 10:30 на площадке "Ракушка" начнется концертная программа с участием творческих коллективов Саратова.

С 09:00 до 12:00 на спортивной площадке пройдут соревнования для взрослых: волейбол, стритбол, стрельба из лука, дартс и соревнование по гиревому спорту. В спортивных мероприятиях могут принять участие все желающие.

С 10:00 до 14:00 на детской площадке (вход со стороны ул. 2-я Садовая) маленьких гостей ждут конкурсы и викторины, театрализованные представления с участием артистов театра кукол «Теремок».

В 19:30 на сцене "Лукоморье" начнется вечерний концерт с участием артистов Саратовской областной филармонии.

В 22:00 гостей и жителей города ждет праздничный фейерверк. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.

В Городском парке состоится празднование Дня железнодорожника