В Городском парке состоится празднование Дня железнодорожника

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Откроется празднование благотворительным забегом «Достигая цели!». Соревнования пройдут на нескольких дистанциях. Сначала будет дан старт детскому забегу на 500 м. Потом на эту же дистанцию выйдут бегуны в возрастной категории 65+. Также пройдут забеги на 1520 м и 5000 м.В 10:30 на площадке "Ракушка" начнется концертная программа с участием творческих коллективов Саратова.С 09:00 до 12:00 на спортивной площадке пройдут соревнования для взрослых: волейбол, стритбол, стрельба из лука, дартс и соревнование по гиревому спорту. В спортивных мероприятиях могут принять участие все желающие.С 10:00 до 14:00 на детской площадке (вход со стороны ул. 2-я Садовая) маленьких гостей ждут конкурсы и викторины, театрализованные представления с участием артистов театра кукол «Теремок».В 19:30 на сцене "Лукоморье" начнется вечерний концерт с участием артистов Саратовской областной филармонии.В 22:00 гостей и жителей города ждет праздничный фейерверк. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.