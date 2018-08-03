Завершен прием заявок на участие в конкурсе фестиваля детского и юношеского кино «Киновертикаль»
Работы поступили от авторов из 42 российских регионов и 4 стран ближнего зарубежья.
По информации пресс-центра проекта «Малое кино — большое будущее», на конкурс представлено более 430 фильмов от 1865 авторов. Таким образом, юбилейная «Киновертикаль» побила рекорды фестивалей прошлых лет. Так, в 2017 году, к примеру, в оргкомитет поступила всего 271 киноработа.
Впервые в фестивале «Киновертикаль» примут участие авторы из малых городов Архангельской, Калининградской, Курской, Омской, Оренбургской, Томской, Ульяновской областей, Ставропольского края, а также из Владикавказа.
Саратовская область представлена авторами из 21 района, а также Саратова и Энгельса.
В ближайшее время начнет свою работу отборочная комиссия «Киновертикали-2018». Профессиональные саратовские кинематографисты составят шорт-лист фильмов, которые пройдут в конкурсную программу.
Награждение победителей V открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» состоится в день его закрытия – 5 октября 2018 года.
Фото https://minkult.49gov.ru