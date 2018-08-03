На один развод в Саратовской области приходится две свадьбы
За 7 месяцев в регионе произведено 49017 государственных регистраций актов гражданского состояния.
По информации управления по делам ЗАГС правительства области, за семь месяцев текущего года в области составлено 7009 актов о заключении брака, 5767 о расторжении брака, 12855 о рождении, 20471 о смерти.
В июле в губернии зарегистрировано 2052 новорожденных. В минувшем месяце в Ленинском районе г. Саратова родилось 224 ребенка, в области лидирует Энгельс – 301 ребенок. Редкими именами в июле стали Аполлинария, Евпатий, Ефимия, Ефросиния, Кузьма, Александрина, Филагрий, Рузалина, Эвита, Ульмина, Сумайя.
- В июле количество браков превысило количество разводов в 2 раза, - сообщила руководитель регионального ведомства Юлия Пономарева. - Свадебный бум в регионе ожидается в августе.