3 августа 2018 21:36 ПЯТНИЦА
Новости
17:49 | 03 августа
В Городском парке состоится празднование Дня железнодорожника
16:32 | 03 августа
Завершен прием заявок на участие в конкурсе фестиваля детского и юношеского кино «Киновертикаль»
15:19 | 03 августа
На один развод в Саратовской области приходится две свадьбы
14:03 | 03 августа
В Марксе 60-летняя женщина погибла при падении в траншею
12:51 | 03 августа
В Саратове пройдет первый межрегиональный фестиваль «Палитра ремесел»
11:42 | 03 августа
В Саратове пройдут съемки фильма о Волге
10:30 | 03 августа
Гандболисты "СГАУ-Саратов" завоевали Кубок памяти С.Л.Малютина
09:13 | 03 августа
Завершено расследование убийства 12-летней жительницы Красноармейска
18:00 | 02 августа
МФЦ продолжает консультировать по вопросам защиты прав потребителей
16:47 | 02 августа
Саратовские ученые разработали уникальную автономную мобильную ветроэлектростанцию
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Марксе 60-летняя женщина погибла при падении в траншею

Новости / ЧП
В Марксе 60-летняя женщина погибла при падении в траншею


Ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, взят на контроль руководством следственного управления.

По информации пресс-службы следственного управления региона, 10 июля в вечернее время 60-летняя жительница Маркса, следуя по своим делам по улице Интернациональной, упала в траншею глубиной более 2 метров. От полученных повреждений женщина скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Органами следствия проверяются все версии произошедшего, в том числе ненадлежащее исполнение обязанностей неустановленными сотрудниками МУП «Тепло», не обеспечивших установку необходимого ограждения вырытой траншеи, что привело к падению в нее женщины.

В конце июля сын погибшей женщины через средства массовой информации обратился к и.о. руководителя регионального ведомства с просьбой объективного расследования указанного происшествия, изложив свою версию событий. Указанная информация зарегистрирована в следственном управлении в качестве обращения, которое будет рассмотрено в установленные законом сроки.

В пресс-службе отметили, что ход расследования уголовного дела взят на контроль руководством управления области. В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, в том числе допросов, выемок документов, осмотров, а также проведение судебных экспертиз, направленных на установление виновных в трагедии лиц, чьим действиям будет дана объективная юридическая оценка. Расследование уголовного дела продолжается.