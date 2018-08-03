В Марксе 60-летняя женщина погибла при падении в траншею

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По информации пресс-службы следственного управления региона, 10 июля в вечернее время 60-летняя жительница Маркса, следуя по своим делам по улице Интернациональной, упала в траншею глубиной более 2 метров. От полученных повреждений женщина скончалась на месте.Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Органами следствия проверяются все версии произошедшего, в том числе ненадлежащее исполнение обязанностей неустановленными сотрудниками МУП «Тепло», не обеспечивших установку необходимого ограждения вырытой траншеи, что привело к падению в нее женщины.В конце июля сын погибшей женщины через средства массовой информации обратился к и.о. руководителя регионального ведомства с просьбой объективного расследования указанного происшествия, изложив свою версию событий. Указанная информация зарегистрирована в следственном управлении в качестве обращения, которое будет рассмотрено в установленные законом сроки.В пресс-службе отметили, что ход расследования уголовного дела взят на контроль руководством управления области. В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, в том числе допросов, выемок документов, осмотров, а также проведение судебных экспертиз, направленных на установление виновных в трагедии лиц, чьим действиям будет дана объективная юридическая оценка. Расследование уголовного дела продолжается.