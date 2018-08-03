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В Саратове пройдет первый межрегиональный фестиваль «Палитра ремесел»

Новости
В Саратове пройдет первый межрегиональный фестиваль «Палитра ремесел»


Мероприятие организовано «Палатой ремесел Саратовской области» при поддержке минэкономразвития области, региональной ТПП и городской администрации.

17–19 августа в Саратове состоится I межрегиональный летний фестиваль народных мастеров и художников «Палитра ремесел». Жителям и гостям города представится возможность полезно и интересно провести городские выходные со своими близкими.

По информации организаторов, об участии в трехдневном фестивале завили более 150 мастеров из 16 регионов России. Уникальные изделия ручной работы жителям и гостям города покажут ремесленники из Казани, Пензы, Волгограда, Волжского, Архангельска, Тамбова, Борисоглебска, Ворсмы, Новокуйбышевска, Уфы, Сергиева Посада, Челябинска, Ульяновска.

В программе фестиваля запланированы выставка-продажа «Ярмарка мастеров», концерты с участием местных творческих коллективов, разнообразные мастер-классы для детей и взрослых (в том числе по работе с 3D-принтерами и холодным фарфором, полимерной и металлической глиной), модные показы, работа стилистов и спортивные выступления. Дополнительно будут развернуты места для питания, фотозоны, детские игровые площадки и зоны исторической реконструкции.

Для гостей фестиваля запланированы экскурсии по исторической части Саратова.