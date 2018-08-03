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В Саратове пройдут съемки фильма о Волге

Новости
В Саратове пройдут съемки фильма о Волге


Работу над документальным проектом «Великие реки России» ведут АНО «Русское океанографическое сообщество» и телеканал OCEAN-TV.

«Великие реки России» – это многолетняя полномасштабная экспедиция, цель которой – создать единый информационный медиапроект о культуре, истории, современном экономическом и экологическом состоянии регионов, которые находятся в бассейне крупнейших рек России.

Первый сезон съемок проекта посвящен великой русской реке Волге. Медийная экспедиция АНО РОС начала свое путешествие по волжскому маршруту от истока Волги и закончит Каспием. Итогом путешествия станет цикл документальных фильмов «Великие реки России. Волга». Это фильм о реке, о времени и о судьбе. Первые серии можно посмотреть в эфире телеканала OCEAN-TV и в интернете.

По информации пресс-службы городской администрации, в Саратове съемочная группа будет работать в Парке победы, Этнографическом комплексе, в Лимонарии, а также снимет сюжеты о Саратовской гармонике, побывает в Увеке. В одном из кафе городе ведущий Владимир Плешаков приготовит пирожное с символичным названием «Волга».