Гандболисты "СГАУ-Саратов" завоевали Кубок памяти С.Л.Малютина
Турнир проходил с 31 июля по 2 августа в ФОКе "Юбилейный".
Соперниками "СГАУ-Саратов" были команды "Каустик" (Волгоград) и "УГНТУ-ВНЗМ" (Уфа).
По информации пресс-службы саратовского гандбольного клубы, в связи с тем, что уфимские гандболисты не смогли вовремя приехать к первой игре против саратовцев, организаторами турнира было принято решение вести зачет только по первым играм команд между собой. Таким образом, одержав две победы над волгоградскими и уфимскими гандболистами (40:33 и 27:21), игроки "СГАУ-Саратов" заняли первое место и завоевали переходящий кубок.
Второе место заняли волгоградцы, третье досталось уфимским спортсменам.
Фото пресс-службы ГК "СГАУ-Саратов"