3 августа 2018 21:37 ПЯТНИЦА
Новости
17:49 | 03 августа
В Городском парке состоится празднование Дня железнодорожника
16:32 | 03 августа
Завершен прием заявок на участие в конкурсе фестиваля детского и юношеского кино «Киновертикаль»
15:19 | 03 августа
На один развод в Саратовской области приходится две свадьбы
14:03 | 03 августа
В Марксе 60-летняя женщина погибла при падении в траншею
12:51 | 03 августа
В Саратове пройдет первый межрегиональный фестиваль «Палитра ремесел»
11:42 | 03 августа
В Саратове пройдут съемки фильма о Волге
10:30 | 03 августа
Гандболисты "СГАУ-Саратов" завоевали Кубок памяти С.Л.Малютина
09:13 | 03 августа
Завершено расследование убийства 12-летней жительницы Красноармейска
18:00 | 02 августа
МФЦ продолжает консультировать по вопросам защиты прав потребителей
16:47 | 02 августа
Саратовские ученые разработали уникальную автономную мобильную ветроэлектростанцию
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Гандболисты "СГАУ-Саратов" завоевали Кубок памяти С.Л.Малютина

Новости / Спорт
Гандболисты "СГАУ-Саратов" завоевали Кубок памяти С.Л.Малютина


Турнир проходил с 31 июля по 2 августа в ФОКе "Юбилейный".

Соперниками "СГАУ-Саратов" были команды "Каустик" (Волгоград) и "УГНТУ-ВНЗМ" (Уфа).

По информации пресс-службы саратовского гандбольного клубы, в связи с тем, что уфимские гандболисты не смогли вовремя приехать к первой игре против саратовцев, организаторами турнира было принято решение вести зачет только по первым играм команд между собой. Таким образом, одержав две победы над волгоградскими и уфимскими гандболистами (40:33 и 27:21), игроки "СГАУ-Саратов" заняли первое место и завоевали переходящий кубок.

Второе место заняли волгоградцы, третье досталось уфимским спортсменам.

Фото пресс-службы ГК "СГАУ-Саратов"